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Сбер бесплатно предоставит новым клиентам токен для записи электронной подписи от ФНС

Сбер бесплатно предоставит новым клиентам токен для записи электронной подписи от ФНСФото Sber

Сбер бесплатно предоставит токен новым клиентам, обратившимся в банк за получением электронной подписи от ФНC, при открытии расчетного счета. Токен обеспечивает безопасное хранение и применение ключей электронной подписи.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

«С 1 января руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны обращаться в ФНС или к ее доверенным лицам для получения квалифицированной электронной подписи. Таким доверенным лицом определен Сбер, при этом электронную подпись в Сбере могут получить как клиенты банка, так и индивидуальные предприниматели и юридические лица, не имеющие расчетного счета в Сбере. С начала года компаниям, не являющимся клиентами банка, было выдано более 8 тысяч сертификатов электронных подписей от ФНС. Теперь при открытии расчетного счета в Сбере клиенты смогут бесплатно получить токен для безопасной эксплуатации электронной подписи».

Электронная подпись является аналогом личной подписи индивидуального предпринимателя или юридического лица и используется для подписания электронных документов, позволяя подтвердить их подлинность и неизменность. Акция проводится во всех офисах банка, кроме отделений Дальневосточного и Байкальского банков

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