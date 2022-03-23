Сбер бесплатно предоставит новым клиентам токен для записи электронной подписи от ФНС

Сбер бесплатно предоставит токен новым клиентам, обратившимся в банк за получением электронной подписи от ФНC, при открытии расчетного счета. Токен обеспечивает безопасное хранение и применение ключей электронной подписи.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

«С 1 января руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны обращаться в ФНС или к ее доверенным лицам для получения квалифицированной электронной подписи. Таким доверенным лицом определен Сбер, при этом электронную подпись в Сбере могут получить как клиенты банка, так и индивидуальные предприниматели и юридические лица, не имеющие расчетного счета в Сбере. С начала года компаниям, не являющимся клиентами банка, было выдано более 8 тысяч сертификатов электронных подписей от ФНС. Теперь при открытии расчетного счета в Сбере клиенты смогут бесплатно получить токен для безопасной эксплуатации электронной подписи».