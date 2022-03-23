На Монди СЛПК рассказали, повысят ли цены на бумагу

На "Монди СЛПК" рассказали, что не станут менять цены из-за резкого роста затрат на производство бумаги и инфляции. Также на комбинате заявили, что не проводили повышения цен за последнее время, кроме запланированных ранее.

Объемы производства комбината не изменились, а производство переориентировано с экспорта на внутренний рынок. Предприятие будет работать в штатном режиме, хотя и столкнулось с проблемами с поставками химикатов, запчастей для оборудования и некоторых материалов.