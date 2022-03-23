На Монди СЛПК рассказали, повысят ли цены на бумагу

На "Монди СЛПК" рассказали, что не станут менять цены из-за резкого роста затрат на производство бумаги и инфляции. Также на комбинате заявили, что не проводили повышения цен за последнее время, кроме запланированных ранее.
Объемы производства комбината не изменились, а производство переориентировано с экспорта на внутренний рынок. Предприятие будет работать в штатном режиме, хотя и столкнулось с проблемами с поставками химикатов, запчастей для оборудования и некоторых материалов.
Напомним, "Монди СЛПК" — крупнейший производитель бумаги в России. Здесь выпускается офисная, офсетная и газетная бумага, картон топ-лайнер и товарная целлюлозы. Один из известнейших брендов Республики Коми — бумагу "Снегурочка" — производят именно здесь .
Недавно "Монди СЛПК" развеял слухи о закрытии предприятия в связи с санкциями и уходом многих зарубежных компаний из страны. Сейчас специалисты комбината ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Подробнее о том, что рассказали в пресс-службе комбината, читайте по ссылке.
Напомним, ранее ситуацию прокомментировала мэр столицы Коми Наталья Хозяинова. Она заявила, что переговорила с предприятия Клаусом Пеллером, который отметил, что "Монди СЛПК" — единственный в стране производит белую бумагу и продолжит это делать, а любые слухи беспочвенны.