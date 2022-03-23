Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

На Монди СЛПК рассказали, повысят ли цены на бумагу

На Монди СЛПК рассказали, повысят ли цены на бумагуФото "Монди СЛПК"

На "Монди СЛПК" рассказали, что не станут менять цены из-за резкого роста затрат на производство бумаги и инфляции. Также на комбинате заявили, что не проводили повышения цен за последнее время, кроме запланированных ранее.

Объемы производства комбината не изменились, а производство переориентировано с экспорта на внутренний рынок. Предприятие будет работать в штатном режиме, хотя и столкнулось  с проблемами с поставками  химикатов, запчастей для оборудования и некоторых материалов.

Напомним, "Монди СЛПК" — крупнейший производитель бумаги в России. Здесь выпускается офисная, офсетная и газетная бумага, картон топ-лайнер и товарная целлюлозы. Один из известнейших брендов Республики Коми — бумагу "Снегурочка" — производят именно здесь .

Недавно "Монди СЛПК" развеял слухи о закрытии предприятия в связи с санкциями и уходом многих зарубежных компаний из страны. Сейчас специалисты комбината ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Подробнее о том, что рассказали в пресс-службе комбината, читайте по ссылке.

Напомним, ранее ситуацию прокомментировала мэр столицы Коми Наталья Хозяинова. Она заявила, что переговорила с предприятия Клаусом Пеллером, который отметил, что "Монди СЛПК" — единственный в стране производит белую бумагу и продолжит это делать, а любые слухи беспочвенны.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости