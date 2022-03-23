Мэрия потребовала у коммунальщиков почистить крыши и пригрозила штрафами

Администрация столицы Коми потребовала от коммунальщиков и частников очистить крыши зданий от глыб снега и льда. Это касается как управляющих компаний, так и товариществ собственников жилья. Потепление стало причиной образования снежных глыб, которые угрожающе свисают прямо над головами горожан и сосулек. В связи с этим мэр города направила организациям требование срочно заняться вопросом. Особое внимание им указано обратить на деревянные дома и зоны над тротуарами и подъездами.

За игнорирование требования последует наказание в виде штрафов. На должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. На юридических – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.