Мэрия потребовала у коммунальщиков почистить крыши и пригрозила штрафами

Администрация столицы Коми потребовала от коммунальщиков и частников очистить крыши зданий от глыб снега и льда. Это касается как управляющих компаний, так и товариществ собственников жилья.
Потепление стало причиной образования снежных глыб, которые угрожающе свисают прямо над головами горожан и сосулек. В связи с этим мэр города направила организациям требование срочно заняться вопросом. Особое внимание им указано обратить на деревянные дома и зоны над тротуарами и подъездами.
За игнорирование требования последует наказание в виде штрафов. На должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. На юридических – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Горожане обратиться в компанию, обслуживающую жилфонд – информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК» либо к собственнику здания.
В том случае, если проблема не будет устранена оперативно, горожане могут сообщить об этом в управление ЖКХ города, обратившись в рабочее время по телефонам: 24-52-32, 29-42-01, 200–366. Сайт: http://сыктывкар.рф/administration/zhkkh.
Если же Вы обратились с проблемой в УК, а Вам отказывают в получении информации, не хотят решать проблему, то следует обратиться в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару и Корткеросскому району: ул. Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242. Сайт:https://nadzor.rkomi.ru/.