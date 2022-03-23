Режим сна, удобные позы и лечение храпа: интервью с сыктывкарским сомнологом

Российские врачи выяснили, что люди, которые переболели коронавирусом, чаще других обращаются к медикам с жалобами на бессонницу. Об этом пишут "Известия". Портал "Pro Город Сыктывкар" узнал у сыктывкарского сомнолога, как решить проблемы со сном, какой храп "правильный" и в какой позе лучше ложиться. Евгения Габова закончила Коми филиал Кировской медицинской академии, где получила специализацию функционального диагноста. На одной из лекций в Москве услышала про апноэ сна и решила помочь близкому человеку. С этого и началась ее карьера.

Евгения Габова. Фото из личного архива.

У родственника Евгении Габовой были остановки дыхания во сне. На лекциях в Москве она узнала о симптомах апноэ и поняла, что у ее близкого человека есть это опасное заболевание. При этом его можно вылечить с эффективностью в 98%. Тогда Евгения узнала в Москве, как создать подобную лабораторию в Коми. После этого она приехала в республику и в течение двух лет занималась функциональной диагностикой, но не забывала о создании центра по лечению заболеваний сна. Евгения Габова обращалась к главному врачу центральной поликлиники, к главному врачу в кардиоцентр, но не нашла в их лице поддержки. И только в частной клинике ей удалось открыть единственное в Коми место, которое занимается проблемами сна.

ПРОБЛЕМАМИ СНА В КОМИ ТОГДА НЕ ЗАНИМАЛИСЬ

"На тот момент услышала мнение только двух кардиологов, которые считали, что храп опасен для здоровья, и видела пациента, который со специальным оборудованием пошел на поправку", – вспомнила сомнолог.

ПОЧЕМУ ВАЖЕН РЕЖИМ СНА