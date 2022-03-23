Режим сна, удобные позы и лечение храпа: интервью с сыктывкарским сомнологом

Российские врачи выяснили, что люди, которые переболели коронавирусом, чаще других обращаются к медикам с жалобами на бессонницу. Об этом пишут "Известия". Портал "Pro Город Сыктывкар" узнал у сыктывкарского сомнолога, как решить проблемы со сном, какой храп "правильный" и в какой позе лучше ложиться. Евгения Габова закончила Коми филиал Кировской медицинской академии, где получила специализацию функционального диагноста. На одной из лекций в Москве услышала про апноэ сна и решила помочь близкому человеку. С этого и началась ее карьера.
Евгения Габова. Фото из личного архива.
У родственника Евгении Габовой были остановки дыхания во сне. На лекциях в Москве она узнала о симптомах апноэ и поняла, что у ее близкого человека есть это опасное заболевание. При этом его можно вылечить с эффективностью в 98%. Тогда Евгения узнала в Москве, как создать подобную лабораторию в Коми. После этого она приехала в республику и в течение двух лет занималась функциональной диагностикой, но не забывала о создании центра по лечению заболеваний сна. Евгения Габова обращалась к главному врачу центральной поликлиники, к главному врачу в кардиоцентр, но не нашла в их лице поддержки. И только в частной клинике ей удалось открыть единственное в Коми место, которое занимается проблемами сна.
ПРОБЛЕМАМИ СНА В КОМИ ТОГДА НЕ ЗАНИМАЛИСЬ
"На тот момент услышала мнение только двух кардиологов, которые считали, что храп опасен для здоровья, и видела пациента, который со специальным оборудованием пошел на поправку", – вспомнила сомнолог.
ПОЧЕМУ ВАЖЕН РЕЖИМ СНА
"Есть определенное количество часов, которые каждому организму индивидуально необходимо провести во сне. Если человек будет спать меньше, то это как взять кредит в банке – его все равно придется вернуть, наверстать эти часы в будущем. При этом если человек в будни спит по четыре часа, а в выходные аж 12, то у него сбиваются биологические ритмы. Для организма это очень тяжело. Человек будет плохо засыпать, тяжело себя чувствовать в течение дня, будут присутствовать вялость, усталость, он не сможет эффективно работать головой и физически. Если природа запрашивает шесть часов сна или девять часов, ты должен спать в сутки это количество. Для продуктивности лучше поспать, чем эти два часа провести за работой», – объяснила Евгения.
В КАКОЙ ПОЗЕ СПАТЬ
"Рекомендовано спать на боку. Когда пациент лежит на спине, то под силой тяжести корень языка легче западает, делая глотку уже. Если пациент спит только сидя, потому что по-другому уже не может, родственникам надо бить тревогу и скорее отправлять его к специалисту. Это уже тяжелый случай, времени в таком случае остаётся совсем немного", – сообщила сомнолог.
КОГДА ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ
"Время засыпания не влияет на качество сна. Если человек вынужден ложиться ближе к утру, то необходимо досвечивать помещение, за час до сна уменьшать количества света, закрывать окна плотными шторами, чтобы выспаться нужное количество часов и не разрушать мелатонин", – пояснила Евгения.
КАК ПОНЯТЬ, СКОЛЬКО ВАМ НУЖНО СПАТЬ
"Нормы сна от четырех до 12 часов за сутки. Чаще всего у людей после 18 лет необходимое время сна в районе восьми часов. Молодым необходимо немного больше сна. Есть люди, которым достаточно и четырех часов, если они поспят больше, то будут себя плохо чувствовать в течение дня. Если хотите посчитать время сна, нужное для вас, то посчитаете количество часов, которое вы проспали за неделю и поделите на семь. Обычно это и есть индивидуальное ваше время", – пояснила Евгения.
КАК ПОНЯТЬ НОРМАЛЬНЫЙ ЛИ У ВАС ХРАП
"Храп может появляться и в норме. При дополнительном расслаблении, а оно может возникнуть при приеме алкоголя и при сильно-выраженной физической усталости. Чтобы понять нормальный ли у вас храп следуйте принципу: если ваш муж или жена ушли в другую комнату, и есть жалобы родственников, то это уже повод обратиться к врачу", – посоветовал сомнолог.
ЛЕЧЕНИЕ ХРАПА
"Волшебной таблетки от храпа не существует. Его лечение всегда зависит от причин. Если диагностика показала, что храп неосложненный, работаем с причинами: избыточный вес, увеличенные небные миндалины, снижение функции щитовидной железы и другими", – пояснила Евгения.
Евгения Габова за работой. Фото из личного архива.
БЕССОННИЦА И РЕЖИМ СНА
"По опросам треть россиян страдает бессонницей. У кого-то могут быть проблемы с засыпанием, у кого-то проблемы с поддержанием сна и ранние пробуждения", – вспомнила Евгения.
ЕЕ ПРИЧИНЫ
"Различные медицинские препараты могут провоцировать нарушения сна. Например, апноэ, синдром беспокойных ног. Бессонница может возникнуть даже из-за того, что человек проводит больше времени в кровати, чем ему нужно физиологически. Пандемия, дистанционная работа очень повлияли на режимы многих людей. Они начали проводить в кровати больше времени, чем нужно, и вы удивитесь, но в течение дня они чувствовали разбитость", – рассказала сомнолог.
К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ДОЛГИЙ СОН
"Прежде всего – это разбитость, усталость, снижение внимания. Из-за того, что люди нарушают режим сна в выходные дни, они с трудом засыпают в воскресенье, понедельник становится тяжелым днём. Очень важно соблюдать время засыпания и пробуждения, на выходных разница должна быть не более двух часов", – посоветовала Евгения.
ПРОБЛЕМЫ СНА У ДЕТЕЙ
"Если родители замечают задержки дыхания детей во сне, храп, то с этими проблемами необходимо обратиться к специалисту. Часто это связано с небными миндалинами, при их удалении, проблема уходит", – рассказала Евгения.
ЧТО ТАКОЕ АПНОЭ СНА
"Апноэ – отсутствие дыхания во сне. Заболевание, которое проявляется только во время сна в виде периодического спадания дыхательных путей на уровне глотки с невозможностью вдоха. Пациент продолжает спать, а концентрация кислорода в крови снижается, замедляется ритм сердца. Если таких ситуаций больше пяти в час, это уже заболевание. Апноэ не появляется просто так. В 95% случаев есть храп, который постепенно начинает осложняться остановками дыхания. Это может случаться с возрастом, с приобретением лишнего веса, другими факторами", – объяснила Евгения.
ПРИЗНАКИ АПНОЭ
"Появляются остановки дыхания и не только на фоне храпа. Когда человек храпит-храпит и резко перестает на 10 и более секунд. В этом случае грудная клетка все равно может подниматься, но если поднести перышко ко рту или носу, то станет понятно, что воздух не проходит. После этого происходит резкое всхрапывание. Также среди признаков: сухость во рту, частые ночные позывы в туалет, высокое давление в утренние часы, усталость с утра, сонливость в течение дня", – пояснила Евгения.
КАК ЛЕЧАТ И НАСКОЛЬКО БЫСТРО
"Сначала проводится диагностика. Цель: найти пациентов с легкими проблемами сна и тех, кто болеет в средне-тяжелой форме, когда остановок дыхания более 15 раз в час. С "легкими" пациентам мы устраняем причины: небные миндалины, лишний вес, заболевания щитовидной железы и другие. Тяжелобольных лечим уже при помощи специального оборудования для вентиляции легких в домашних условиях. Такие аппараты позволяют раскрыть глотку во время сна за счёт давления воздуха и убирают все проявления заболевания с эффективностью 98%. Чаще всего лечение пожизненное. Наша задача – снизить у пациентов риски возникновения инсультов и инфарктов в 5 раз, нормализовать давление, ритмы. Примерно 15% пациентов удаётся вылечить без пожизненного применения аппарата", – рассказала Евгения.
Это СИПАП-оборудование. Позволяет человеку с апноэ нормально заснуть и выспаться. Фото Александра Иваскевича.
Пациент с маской на лице спит дома всю ночь. Фото Александра Иваскевича.
О ПАЦИЕНТАХ И КОМУ ВАЖНО ОБСЛЕДОВАТЬСЯ
"Наши пациенты засыпают на ходу, при этом они могут работать с разной техникой, например, водить фуры. Представьте, что будет, если такой человек заснет за рулем. Многие отказываются лечиться, им нужно работать. Вы сели за руль, это ваше решение, но в чем виноваты окружающие люди? Многие же едут с детьми и подвергаются опасности. Они не должны отвечать за то, что вы вовремя не обратились к врачу, не купили аппарат, чтобы справиться со своей сонливостью. По статистике, такие пациенты попадают в ДТП в пять раз чаще, чем люди в алкогольном опьянении. К нам часто приходят водители, которых, к сожалению, не проверяют вовремя. Работодатели таких ответственных профессий должны отправлять сотрудников проверяться. Так они снизят риски смертности на дорогах и повреждения оборудования компании", – рассказала Евгения.