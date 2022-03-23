В Коми полицейские устроили погоню со стрельбой

В Княжпогостском районе водитель УАЗа устроил жаркую погоню с сотрудниками ДПС и стрельбой. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
На дороге "Объезд поселка Чиньяворык" сотрудники полиции попытались остановить "буханку", но водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться. Тогда экипаж начал погоню, но и это не вразумило мужчину, поэтому стражам порядка пришлось открыть огонь по колесам. Только после этого нарушитель все же остановился.
Оказалось, что за рулем УАЗа был 40-летний мужчина, у которого не было водительских прав, что и заставило его попытаться сбежать от полиции. На нарушителя составили 5 административных материалов, а автомобиль отправили на штрафстоянку.