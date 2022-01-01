Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 1,28 трлн рублей

По итогам 2021 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка вырос на 26% и превысил 1,28 трлн рублей (1 280,1 млрд). По Санкт-Петербургу и Ленинградской области рост выше – 30% и 31% соответственно. В целом, Петербург составляет половину всего розничного портфеля банка в СЗФО – 635,6 млрд рублей.

Как и годом ранее, наиболее динамично в 2021 году росло ипотечное кредитование. Портфель таких займов в Северо-Западном банке за прошлый год увеличился на 30% и достиг 806,8 млрд рублей. Ипотечный портфель Сбербанка по Санкт-Петербургу увеличился на 33% – до 477,6 млрд рублей (это 59% всего ипотечного портфеля Северо-Западного банка). Лидеры по темпу прироста ипотечного портфеля: Ленинградская область (41%), Калининградская область (36%) и Мурманская область (34%).