В школах всероссийские проверочные работы перенесли на осень

Роспотребнадзор принял решение перенести всероссийские проверочные работы. В 2022 году они пройдут не весной, а осенью. Причиной стал риск распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, проверочные работы пройдут с 19 сентября по 24 октября. Точное расписание сформируется до 5 сентября 2022 года. Минздрав отметил, что март-апрель 2022 года может принести новую волну COVID-19, поэтому проводить работы сейчас слишком рискованно.