В Сыктывкаре откроются еще два пункта вакцинации от COVID-19

В столице Коми появится еще два пункта вакцинации от коронавируса. С 23 марта они заработают в поликлинике на улице Карла Маркса, а также в амбулатории на Покровском бульваре. Об этом сообщил региональный Минздрав.
График работы пункта на Карла Маркса, 116 с понедельника по пятницу - с 8 утра до 19.30 вечера. В субботу привиться можно будет с 8.00 до 12.00.
На покровском бульваре, 1 горожан ждут с 8.00 до 17 вечера с понедельника по пятницу.
Также сообщается, что с 28 марта перестанут работать мобильные пункты вакцинации на Центральном стадионе, в Физкультурном диспансере и ТЦ "Vivaldi Plaza".