В Сыктывкаре откроются еще два пункта вакцинации от COVID-19

В столице Коми появится еще два пункта вакцинации от коронавируса. С 23 марта они заработают в поликлинике на улице Карла Маркса, а также в амбулатории на Покровском бульваре. Об этом сообщил региональный Минздрав.

График работы пункта на Карла Маркса, 116 с понедельника по пятницу - с 8 утра до 19.30 вечера. В субботу привиться можно будет с 8.00 до 12.00.