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Овнов жду риски, а Раков — сложности в общении: гороскоп на 23 марта

Овнов жду риски, а Раков — сложности в общении: гороскоп на 23 мартаIStock

Овен

Вам хочется перемен, но сегодня не стоит рисковать. Вечером полезно поработать – в тишине и спокойствии вы сможете 
завершить много задач.

Телец

На личном фронте все как нельзя лучше: давние отношения укрепляются, а одиночки находят идеального человека, который 
сможет пройти с ними через все неприятности.

Близнецы

Не стоит менять что-то в своей жизни – вместе с переменами в вашу жизнь войдут и неприятности. Также не стоит делать 
покупки – скорее всего, они вас не порадуют.

Рак

Сегодня будет сложно общаться с близкими – нередко вы будете натыкаться на спор и мини-конфликт. Старайтесь быть 
дружелюбным и уходить от негативных разговоров.

Лев

Самое время наводить порядок дома, закупать продукты и создавать уют. И больше общайтесь с близкими – сегодня им 
нужна ваша помощь. Старайтесь сохранить свое позитивное настроение – поможет во многом.

Дева

Не стоит в этот день куда-то торопиться и суетиться. Одиночкам сегодня может повезти – вы познакомитесь со своим 
идеалом.

Весы

Старайтесь больше времени проводить наедине с самим собой – это поможет вам завершить куда больше дел и сложных 
задач.

Скорпион

Сегодня не беритесь за самые сложные дела, лучше сконцентрируйтесь на мелких задачах, которые не смогут повлиять на 
ваше будущее.

Козерог

Сегодня доверяйте судьбе: если ваши планы рушатся, значит вы и не должны этим заниматься. Общение складываться не 
будет от слова совсем, поэтому проведите этот день в одиночестве.

Стрелец

Пора что-то серьезно менять. Так что смело выходите из зоны комфорта и пробуйте что-то новенькое.

Водолей

В этот день не стоит сейчас наваливать на себя множество задач, от этого будет зависеть ваше самочувствие. Общаться 
будет очень непросто – собеседники настроены негативно.

Рыбы

Сегодня обеспечено хорошее настроение и масса энергии. Старайтесь вкладывать и то и другое в серьезные проекты на 
работе.

 

 

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