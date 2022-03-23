Овен
Вам хочется перемен, но сегодня не стоит рисковать. Вечером полезно поработать – в тишине и спокойствии вы сможете
завершить много задач.
Телец
На личном фронте все как нельзя лучше: давние отношения укрепляются, а одиночки находят идеального человека, который
сможет пройти с ними через все неприятности.
Близнецы
Не стоит менять что-то в своей жизни – вместе с переменами в вашу жизнь войдут и неприятности. Также не стоит делать
покупки – скорее всего, они вас не порадуют.
Рак
Сегодня будет сложно общаться с близкими – нередко вы будете натыкаться на спор и мини-конфликт. Старайтесь быть
дружелюбным и уходить от негативных разговоров.
Лев
Самое время наводить порядок дома, закупать продукты и создавать уют. И больше общайтесь с близкими – сегодня им
нужна ваша помощь. Старайтесь сохранить свое позитивное настроение – поможет во многом.
Дева
Не стоит в этот день куда-то торопиться и суетиться. Одиночкам сегодня может повезти – вы познакомитесь со своим
идеалом.
Весы
Старайтесь больше времени проводить наедине с самим собой – это поможет вам завершить куда больше дел и сложных
задач.
Скорпион
Сегодня не беритесь за самые сложные дела, лучше сконцентрируйтесь на мелких задачах, которые не смогут повлиять на
ваше будущее.
Козерог
Сегодня доверяйте судьбе: если ваши планы рушатся, значит вы и не должны этим заниматься. Общение складываться не
будет от слова совсем, поэтому проведите этот день в одиночестве.
Стрелец
Пора что-то серьезно менять. Так что смело выходите из зоны комфорта и пробуйте что-то новенькое.
Водолей
В этот день не стоит сейчас наваливать на себя множество задач, от этого будет зависеть ваше самочувствие. Общаться
будет очень непросто – собеседники настроены негативно.
Рыбы
Сегодня обеспечено хорошее настроение и масса энергии. Старайтесь вкладывать и то и другое в серьезные проекты на
работе.
Овнов жду риски, а Раков — сложности в общении: гороскоп на 23 марта
- 07:15
- 6+
- administrator
Овен
...