Овнов жду риски, а Раков — сложности в общении: гороскоп на 23 марта

Овен



Вам хочется перемен, но сегодня не стоит рисковать. Вечером полезно поработать – в тишине и спокойствии вы сможете

завершить много задач.



Телец



На личном фронте все как нельзя лучше: давние отношения укрепляются, а одиночки находят идеального человека, который

сможет пройти с ними через все неприятности.



Близнецы



Не стоит менять что-то в своей жизни – вместе с переменами в вашу жизнь войдут и неприятности. Также не стоит делать

покупки – скорее всего, они вас не порадуют.



Рак



Сегодня будет сложно общаться с близкими – нередко вы будете натыкаться на спор и мини-конфликт. Старайтесь быть

дружелюбным и уходить от негативных разговоров.



Лев



Самое время наводить порядок дома, закупать продукты и создавать уют. И больше общайтесь с близкими – сегодня им

нужна ваша помощь. Старайтесь сохранить свое позитивное настроение – поможет во многом.



Дева



Не стоит в этот день куда-то торопиться и суетиться. Одиночкам сегодня может повезти – вы познакомитесь со своим

идеалом.



Весы



Старайтесь больше времени проводить наедине с самим собой – это поможет вам завершить куда больше дел и сложных

задач.



Скорпион



Сегодня не беритесь за самые сложные дела, лучше сконцентрируйтесь на мелких задачах, которые не смогут повлиять на

ваше будущее.



Козерог



Сегодня доверяйте судьбе: если ваши планы рушатся, значит вы и не должны этим заниматься. Общение складываться не

будет от слова совсем, поэтому проведите этот день в одиночестве.



Стрелец



Пора что-то серьезно менять. Так что смело выходите из зоны комфорта и пробуйте что-то новенькое.



Водолей



В этот день не стоит сейчас наваливать на себя множество задач, от этого будет зависеть ваше самочувствие. Общаться

будет очень непросто – собеседники настроены негативно.



Рыбы



Сегодня обеспечено хорошее настроение и масса энергии. Старайтесь вкладывать и то и другое в серьезные проекты на

работе.