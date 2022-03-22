Выяснилось, отменят ли в Коми масочный режим

Минздрав Коми 22 марта проводил брифинг по вопросам наличия лекарств в аптеках Сыктывкара. Помимо главной темы затронули строительство ФАПов, государственные закупки препаратов, качество оборудования в больницах, а также вопросы вакцинации и масочного режима. В ходе брифинга на вопросы журналистов отвечал исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

Игорь Дягилев. Фото из личного архива.

"Часть регионов уже действительно сняли масочный режим. Но было письмо от федерального Минздрава, чтобы смотрели на уровень заболеваемости. Он у нас в Коми на количество жителей – высокий. Поэтому пока отменять масочный режим не будем", – заявил Игорь Дягилев.

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