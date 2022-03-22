Выяснилось, отменят ли в Коми масочный режим

Минздрав Коми 22 марта проводил брифинг по вопросам наличия лекарств в аптеках Сыктывкара. Помимо главной темы затронули строительство ФАПов, государственные закупки препаратов, качество оборудования в больницах, а также вопросы вакцинации и масочного режима. В ходе брифинга на вопросы журналистов отвечал исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.
Игорь Дягилев. Фото из личного архива.
"Часть регионов уже действительно сняли масочный режим. Но было письмо от федерального Минздрава, чтобы смотрели на уровень заболеваемости. Он у нас в Коми на количество жителей – высокий. Поэтому пока отменять масочный режим не будем", – заявил Игорь Дягилев.
Новый штамм – омикрон-стелс опасен
"Мы все расслабились. Вспомните дельта-штамм, когда смертность от него была максимальная. Потом пошел омикрон, который переносили легко, и в социальных сетях ходила информация, что это натуральная вакцина. Хотя мы видим, что коронавирус никуда не делся. В Европе и США уже циркулирует новый штамм – омикрон-стелс. Он умеет обходить тот уровень иммунитета, который был у человека", – сообщил Игорь Дягилев.
Министр сослался на исследования ученых и призвал вакцинироваться
"Уже доказано, что если переболел любым штаммом, иммунитет есть, но он быстро проходит. После вакцинации двумя компонентами организм лучше и сильнее защищен. Мы это продолжаем наблюдать на тех пациентах, которые лечатся либо амбулаторно, либо попадают в стационар. По подробным сводкам, которые есть у нас, мы видим, что вакцина помогает человеку. Поэтому вакцинироваться нужно всем: подросткам, женщинам, которые хотят детей в будущем, беременным", – посоветовал исполняющий обязанности министра.
Низкий уровень коллективного иммунитета – риск новых штаммов
"Уровень коллективного иммунитета у нас действительно упал. Он сейчас находится на отметке в 58%, хотя на прошлой неделе он был 60%. Еще две-три недели назад он был 65-66%. Коллективный иммунитет состоит из двух факторов – количество вакцинированных и переболевших. Если и дальше так пойдет, то есть риск появления новых штаммов", – подчеркнул Дягилев.