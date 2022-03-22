Метель и сильный ветер: на несколько районов Коми обрушится непогода

В Коми ожидается резкое ухудшение погоды. Сразу в 15 районах региона с 6 вечера 22 марта до 6 часов 23 марта. Ветер усилится до 8-13 метров в секунду с порывами до 17-22 м/с. Видимость станет хуже до 500-1000 метров. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Метель обрушится на Усть-Цилемский, Ижемский, Усинский, Печорский, Интинский, Воркутинский, Удорский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский, Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский районы.
А 24-27 марта в Коми придут сразу два атлантических циклона, которые, которые принесут сильный снегопад на севере и в центральных районах республики. Количество осадков может составить 40-60% от месячной нормы (норма 24-31 мм). Усиление ветра при порывах до 15-20м/с, местами с метелью и ухудшением видимости до 500 м. 9 районов - Усть-Цилемский, Ижемский, Удорский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Печорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский.
26-27 марта:
- сильный снег в южных районах РК. Количество выпавших осадков может составить 40-60% от месячной нормы (норма 25-31 мм).
- усиление ветра при порывах до 15-20м/с в южных районах РК, местами с метелью и ухудшением видимости до 500 м.
- 13 районов - Удорский, Ухтинский, Сосногорский, Троицко-Печорский, Усть-Куломский, Княжпогостский, Корткеросский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, г.Сыктывкар, Сысольский, Прилузский, Койгородский
27 марта на крайнем северо-востоке, 28 марта повсеместно произойдёт похолодание с понижением температуры воздуха в ночные часы до -13...-18С, на крайнем северо-востоке до -25С
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.
- Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
- Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.