Метель и сильный ветер: на несколько районов Коми обрушится непогода

В Коми ожидается резкое ухудшение погоды. Сразу в 15 районах региона с 6 вечера 22 марта до 6 часов 23 марта. Ветер усилится до 8-13 метров в секунду с порывами до 17-22 м/с. Видимость станет хуже до 500-1000 метров. Об этом сообщил региональный гидрометцентр. Метель обрушится на Усть-Цилемский, Ижемский, Усинский, Печорский, Интинский, Воркутинский, Удорский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский, Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский районы.

А 24-27 марта в Коми придут сразу два атлантических циклона, которые, которые принесут сильный снегопад на севере и в центральных районах республики. Количество осадков может составить 40-60% от месячной нормы (норма 24-31 мм). Усиление ветра при порывах до 15-20м/с, местами с метелью и ухудшением видимости до 500 м. 9 районов - Усть-Цилемский, Ижемский, Удорский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Печорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский.