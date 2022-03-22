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Призер паралимпийских игр из Коми Иван Голубков получит 21 миллион рублей

Призер паралимпийских игр из Коми Иван Голубков получит 21 миллион рублейФото Минспорта Коми

Призеры зимних соревнований "Мы вместе. Спорт" из Коми получат денежные призы за медали. Размер вознаграждений будет таким же, как на олимпиаде в Пекине.

Спортсменам дадут 4 миллиона за золотую медаль, 2,5 за серебряную и 1,7 миллиона за бронзовую. Такое распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Наград удостоятся также тренеры и специалисты, которые помогали спортсменам с подготовкой.

Напомним, что в соревнованиях участвовал Иван Голубков из Коми, который с триумфом завоевал четыре «золота». Он получит сразу 21 миллион рублей.

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