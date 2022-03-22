Жители Северо-Запада в 2021 совершили платежи через Сбербанк почти на 670 млрд рублей

В 2021 году на Северо-Западе объём безналичных платежей, совершённых через каналы Сбербанка, составил почти 670 млрд рублей . Это на 14% больше, чем в 2020 году.

В числе самых безналичных регионов – Санкт-Петербург и Ленинградская область (почти 400 млрд рублей), а также Калининградская (44,5 млрд рублей) и Архангельская (44 млрд рублей) области.

Как и годом ранее, в 2021 году преобладают платежи за коммунальные услуги (225 млрд рублей), сотовую связь и телеком (88 млрд рублей).

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк :