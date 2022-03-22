Маленькая собака — большие поступки: щенок убирает бутылки и мусор с улиц Сыктывкара

Сыктывкарка поделилась с редакцией "Pro Города" очаровательным видео со своей собакой. На кадрах семимесячный щенок джек-рассел-терьера по кличке Джана тащит в пасти стеклянную бутылку. Хозяйка собаки Кристина Томша рассказала, что мусор щенок несет в зубах не развлечения ради, а чтобы выкинуть его в урну.
Конечно, пока Джана слишком маленькая, чтобы дотягиваться до урны и закидывать в нее отходы. Однако ее хозяйка настойчиво обучает малышку этой команде.
"Она очень любит таскать что-нибудь в зубах. Поэтому я решила научить ее не просто гоняться за упаковками из-под чипсов или носить в пасти бутылки, а относить все это к урнам. Она слишком маленькая, поэтому пока не может сама закидывать мусор в баки, так что в этом я ей помогаю", — рассказала Кристина.
Кристина поделилась, что достигла таких результатов, просто повторяя с Джаной нужную команду.
"Собаки легко поддаются обучению, тем более породистые", — уверена девушка.
Кроме обилия пустых бутылок, упаковок из-под еды и сигаретных пачек на улицах города, как отмечает Кристина, полно собачьих испражнений. Девушка призывает хозяев собак убирать за питомцами.
"Необязательно учить собаку поднимать и выбрасывать мусор, но хотя бы за ней самой стоит убирать. Я использую для этого обычные пакеты "для завтрака", которые продаются в одном из супермаркетов Сыктывкара. Беру с собой на прогулку сразу несколько", — подытожила сыктывкарка.