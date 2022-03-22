Маленькая собака — большие поступки: щенок убирает бутылки и мусор с улиц Сыктывкара

Сыктывкарка поделилась с редакцией "Pro Города" очаровательным видео со своей собакой. На кадрах семимесячный щенок джек-рассел-терьера по кличке Джана тащит в пасти стеклянную бутылку. Хозяйка собаки Кристина Томша рассказала, что мусор щенок несет в зубах не развлечения ради, а чтобы выкинуть его в урну.

Конечно, пока Джана слишком маленькая, чтобы дотягиваться до урны и закидывать в нее отходы. Однако ее хозяйка настойчиво обучает малышку этой команде.

"Она очень любит таскать что-нибудь в зубах. Поэтому я решила научить ее не просто гоняться за упаковками из-под чипсов или носить в пасти бутылки, а относить все это к урнам. Она слишком маленькая, поэтому пока не может сама закидывать мусор в баки, так что в этом я ей помогаю", — рассказала Кристина.

Кристина поделилась, что достигла таких результатов, просто повторяя с Джаной нужную команду.