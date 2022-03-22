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В Сыктывкаре временно перенесут остановку шести автобусов

В Сыктывкаре временно перенесут остановку шести автобусовФото из архива «Pro Города»

В столице Коми перекрыли участок дороги по Сысольскому шоссе.  Об этом сообщили в администрации города.

По информации мэрии, движение транспорта будет ограничено до 22 часов 15 апреля. Перекроют участок ½ ширины проезжей части от дома №64 до дома №70. В связи с этим посадка и высадка пассажиров на остановочном пункте "ДОСААФ" будет ограничена.

Остановка по маршрутам № 4, 7, 19, 23д, 28, 44 временно "переедет"  на временный пункт рядом с домом №62 по Сысольскому шоссе по направлению в сторону "ПАТП".

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