В Сыктывкаре временно перенесут остановку шести автобусов

В столице Коми перекрыли участок дороги по Сысольскому шоссе. Об этом сообщили в администрации города.

По информации мэрии, движение транспорта будет ограничено до 22 часов 15 апреля. Перекроют участок ½ ширины проезжей части от дома №64 до дома №70. В связи с этим посадка и высадка пассажиров на остановочном пункте "ДОСААФ" будет ограничена.