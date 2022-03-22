Педофила из Коми посадят за совращение 12-летней девочки

В Коми вынесли приговор 43-летнему жителю Сыктывдинского района, который совратил 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

Суд признал мужчину виновным. Теперь его ждет 9,6 лет колонии общего режима, а в пользу пострадавшей он выплатит 700 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.