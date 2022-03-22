Педофила из Коми посадят за совращение 12-летней девочки

В Коми вынесли приговор 43-летнему жителю Сыктывдинского района, который совратил 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.
Суд признал мужчину виновным. Теперь его ждет 9,6 лет колонии общего режима, а в пользу пострадавшей он выплатит 700 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
К слову, о суде. Ранее похожий приговор вынесли Сергею Карандашеву. Он признан виновным и проведет 9 лет в колонии строгого режима. Дочь подсудимого и убитой просила снисхождения для отца, поскольку на его иждивении находятся малолетние дети. Адвокат также попросил для подзащитного минимльное наказание.