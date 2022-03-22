В 2021 году оборот торгового эквайринга СберБанка на Северо-Западе достиг 176 млрд рублей

По итогам 2021 года оборот торгового эквайринга Северо-Западного банка ПАО Сбербанк вырос на 24% и достиг 176 млрд рублей. Количество торгово-сервисных точек, оборудованных терминалами для приёма банковских карт с эквайрингом Сбера, увеличилось по СЗФО почти на 10 процентов.

Более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и оборот интернет-эквайринга – до 13 млрд рублей. Из них около 1 млрд рублей - это платежи, совершенные через SberPay.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: