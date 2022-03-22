Страховые компании Сбера поддерживают клиентов, столкнувшихся с потерей работы

СберСтрахование и СберСтрахование жизни поддерживают клиентов, которые попали в различные сложные жизненные ситуации, и потеря работы – не исключение. СберСтрахование предлагает программу «Зелёные каникулы» для ипотечных заемщиков Сбера, лишившихся работы, СберСтрахование жизни – программу кредитного страхования жизни для заёмщиков потребительских кредитов. Продукт «Зелёные каникулы» предусматривает страховую защиту от 12 самых распространённых сценариев недобровольной потери работы. Наиболее частыми являются риски «увольнение по соглашению сторон» и «сокращение численности или штата». Программа от СберСтрахование жизни предусматривает защиту не только на случай потери работы, но и жизни и здоровья, а также снижения оклада.

При реализации риска «потеря работы» у ипотечного заёмщика Сбера, который оформил программу «Зелёные каникулы», СберСтрахование будет компенсировать расходы на ежемесячные ипотечные взносы до тех пор, пока он не найдёт новую работу, но не дольше 6 месяцев. Страховая выплата начисляется с 15-го дня после увольнения. По выбору клиента деньги могут выплачиваться ежемесячно либо единовременно после трудоустройства. За 2021 год и первые 2 месяца 2022 было урегулировано более 4000 страховых случаев, общая сумма выплат составила порядка 156 млн рублей.