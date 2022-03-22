Сбер выдал рекордный объём льготной ипотеки с начала марта 2022 года

Объём выдач ипотеки по всем льготным программам в Сбере за три недели марта 2022 года увеличился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом февраля текущего года. Программа льготной ипотеки для семей с детьми лидирует по объёму выдачи среди всех льготных программ, её доля от всех госпрограмм в СберБанке составляет 47,2%, а общая сумма выданных по ней кредитов — 33,5 млрд рублей.

В феврале 2022 года по всем льготным программам было выдано кредитов на общую сумму 69,5 млрд рублей — 14,5 тысячи кредитов. В то время как за 20 дней марта показатель уже составляет более 71 млрд рублей — 22 тысячи ипотечных кредитов.

Наибольшей популярностью пользуются программы «Ипотека для семей с детьми», «Господдержка-2020» и «Дальневосточная ипотека».

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»: