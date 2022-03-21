Коми попала в топ-20 регионов с самыми большими зарплатами

Коми оказалась в топ-20 регионов по размеру зарплаты в России. Правда, заняла республика именно 20-е место, о чем сообщает РИА-Рейтинг.

По результатам исследования, самая высокая зарплата сейчас в сфере добычи полезных ископаемых — средний доход равен 91 тысяче рублей в месяц. При этом средняя зарплата по стране за 2021 год выросла на 9,8% — до 49 тысяч рублей.