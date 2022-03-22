Тельцам придется потрудиться, а Дев ждет интересное предложение: гороскоп на 22 марта

День символизирует соблазн и искушение. Некоторых Овнов может потянуть даже на преступление. Будет казаться, что именно сегодня вы можете позволить себе то, в чём отказывали ранее. Будьте аккуратнее! Это очень опасное желание, способное разрушить то, чего вы достигли долгим трудом.

Для кого-то день обещает быть очень плодотворным, но придётся потрудиться. Большая активность придётся на вторую половину дня. С утра Тельцам предстоит заниматься мелкими делами. Возможно, самые важные вопросы придётся перенести как раз на послеобеденное время. Не отчаивайтесь, просто поменяйте план своих действий, на результат это не повлияет.

Близнецы

День пройдёт очень активно для большинства Близнецов. Утром будет казаться, что всё идёт по плану, но ближе к середине дня вы поймёте: поток работы и обязанностей увеличивается и вы не справляетесь. Придётся хорошо потрудиться и выложиться по полной. Чем лучше вы завершите день сегодня, тем больше похвалы получите завтра.

Рак

День подходит для обучения, получения новых знаний и навыков, активной мыслительной деятельности. Особенно удачно будут складываться дела у студентов, преподавателей и всех, кто имеет отношение к образованию. Если вы задумывались о получении новых знаний, повышении квалификации, курсах, сейчас самый удачный момент.

Лев

У Львов день активных действий. В некоторых ситуациях необходимо преодолевать препятствия и не бояться последствий, о них вы подумаете позже. Не обращайте внимание на сплетни. Многим предстоят переезды, командировки или передвижения. Подходящее время подумать об отпуске или устроить небольшие выходные.

Дева

Сегодня наконец у Дев должен решиться вопрос с наследством. Возможно, поступит деловое предложение. Если вам предстоит решение каких-либо бюрократических вопросов, то сегодня самый благоприятный день. Общение с чиновниками принесёт только пользу.

Весы

Весам нужно немного замедлиться и оглядеться. Поторопившись, вы рискуете совершить ошибку, последствия которой ещё долго будут напоминать о себе. Весы, постарайтесь внимательнее отнестись ко всему, что делаете, сегодня вам нужно быть осмотрительнее.

Скорпион

Скорпионы, обратите внимание на сновидения, они могут быть пророческими. Но не следует их понимать буквально. Вода будет символизировать новую информацию о событии или человеке, который для вас важен. Звёзды помогают тем, кто прислушивается к своей интуиции, сопровождая их в делах. Слушайте свой внутренний голос, отгородитесь от мешающих внешних факторов.

Стрелец

Возможно, что в начале дня у Стрельцов будет конфликт с кем-то из близких. Какая-то мелочь могла послужить причиной для ссоры, но уже вечером вы поймёте, что из-за этого не стоило портить отношения. Посвятите этот день встречам с давними друзьями. А вечером нужно отдохнуть вместе с семьёй в домашней обстановке.

Козерог

Этот день поможет Козерогам приобщиться к более глубоким познаниям в области культуры и философии. Велика вероятность посещения музеев, конференций или прослушивания вебинаров. Ваша трудовая деятельность обещает выйти на новый уровень, что повлечёт увеличение зарплаты и улучшение благосостояния. Вечером ваш ждёт встреча с друзьями и приятный разговор.

Водолей

Будьте внимательны при работе с документами. Сегодня нельзя отвлекаться по мелочам. Вечером обязательно продумайте свой досуг. Сходите в театр или на выставку. Это внесёт разнообразие и добавит новых впечатлений. Старайтесь больше двигаться, чтобы избежать в будущем проблем со спиной. Обязательно измерьте кровяное давление, сегодня оно может быть повышено.

Рыбы

Рыбам следует сосредоточить всё внимание на семье. Сейчас решение семейных проблем должно стоять на первом месте в списке неотложных дел. Проявите заботу о близких, особенно это касается старшего поколения. А детям нужно более активное ваше участие в их жизни.