Рассрочки на телефоны и ноутбуки больше нет: что говорят в сыктывкарских магазинах

В России магазины электроники отказываются от рассрочки. "Известия" сообщили, что многие популярные компании уже даже не торгуют в кредит. Увеличивать продажи дорогой техники и электроники в рассрочку им стало невыгодно из-за курса доллара и сильного колебания цен. К тому же рассрочка – это форма скидки, которую продавцы перестали делать на фоне подорожания гаджетов. Уже и в Роспотребнадзоре отметили, что продажа товаров в кредит или рассрочку не входит в обязанности продавца.
Журналист "Pro Город Сыктывкар" выяснил в магазинах электроники Сыктывкара, можно ли у них купить товар в рассрочку.
"Люди начали скупать технику, вы же понимаете нашу ситуацию и положение в стране. Именно поэтому акция рассрочки досрочно завершена, товары теперь можете взять в кредит. Но ситуация в любой момент может измениться, обновления на сайте идут каждый день, нужно его иногда просматривать", – рассказали по телефону в одной из крупных российских компаний по продаже техники.
"Уже две недели у нас не действует рассрочка. Банки не одобряют эти услуги покупателям, поэтому мы и отменили. При этом телефоны, телевизоры, ноутбуки и другую технику можно купить по картам рассрочки, они сейчас очень популярны", – пояснил сотрудник одного из сыктывкарских магазинов техники.
"Рассрочек и кредитов у нас уже давно нет. Их отменили еще с начала специальной военной операции на Украине. Насколько я знаю сейчас даже в кредит товар трудно взять, банки ничего не предоставляют, они, напротив, средства скапливают у себя", – считают в российском магазине цифровой и бытовой техники.
При этом в салонах связи акцию рассрочки не прекратили, но там возможна переплата.
"Рассрочкой сейчас можете воспользоваться как на сайте, так и в магазине. Наши банки-партнеры предоставят ее вам", – сообщили в российском салоне связи, который продает технику и электронику.
На салонах связи Сыктывкара до сих пор висят рекламы рассрочки. Фото Александра Иваскевича.
"Мы эту акцию не сворачиваем. Даже сейчас можете оформить у нас рассрочку, я могу создать предварительную заявку даже по телефону. У каждого банка свои предложения, и возможна небольшая переплата. Но через интернет-магазин или лично в салоне можете подать заявку и ждать решения банка", – объяснила нам сотрудница крупного российского оператора, который торгует смартфонами.