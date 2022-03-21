Рассрочки на телефоны и ноутбуки больше нет: что говорят в сыктывкарских магазинах

В России магазины электроники отказываются от рассрочки. "Известия" сообщили, что многие популярные компании уже даже не торгуют в кредит. Увеличивать продажи дорогой техники и электроники в рассрочку им стало невыгодно из-за курса доллара и сильного колебания цен. К тому же рассрочка – это форма скидки, которую продавцы перестали делать на фоне подорожания гаджетов. Уже и в Роспотребнадзоре отметили, что продажа товаров в кредит или рассрочку не входит в обязанности продавца.

Журналист "Pro Город Сыктывкар" выяснил в магазинах электроники Сыктывкара, можно ли у них купить товар в рассрочку.

"Люди начали скупать технику, вы же понимаете нашу ситуацию и положение в стране. Именно поэтому акция рассрочки досрочно завершена, товары теперь можете взять в кредит. Но ситуация в любой момент может измениться, обновления на сайте идут каждый день, нужно его иногда просматривать", – рассказали по телефону в одной из крупных российских компаний по продаже техники.