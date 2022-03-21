Какие документы нужны беженцам из ДНР и ЛНР, чтобы остаться в Коми

Иностранным и российским гражданам, прибывшим в Коми из Украины, ДНР и ЛНР необходимо обратиться в ближайшие подразделения по вопросам миграции для постановки на учет. Об этом напомнили в региональном МВД.
Для признания беженцем подается заявление о предоставлении временного убежища. Документы:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Документы, подтверждающие родственные отношения (например, свидетельство о рождении ребенка).
3. Фотографии размером 3,5 х 4,5, на матовой бумаге (4 шт.). При их отсутствии, в исключительном порядке фотографирование может быть организовано территориальным органом МВД России.
Также лица, подавшие ходатайство (заявление) проходят обязательное медицинское освидетельствование.
Для получения разрешения на временное проживание в России граждане Украины могут обратиться с соответствующим заявлением без учета установленной правительством нашей страны квоты.
Срок оформления документа составляет 60 суток. Государственная пошлина – 1600 рублей. Документы:
1.Заявление в двух экземплярах и две фотографии;
2. Документ, удостоверяющий личность, и его нотариально заверенный перевод;
3. Один из документов (при наличии), подтверждающих владение иностранным гражданином русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. Он не нужен людям, не достигшими 18 лет, мужчинами, достигшими 65 лет, женщинами, достигшими возраста 60 лет, недееспособными или ограниченными в дееспособности; участникам государственной программы и членам их семей.
Для получения статуса вынужденного переселенца гражданам России
Прибывшие с территории Украины, из ДНР и ЛНР люди с российским гражданством для регистрации по месту пребывания или по месту жительства также могут обратиться в ближайшие подразделения по вопросам миграции, в МФЦ или подать заявление через Единый портал государственных услуг. Это необходимо для статуса вынужденного переселенца.
Как уточняет МВД России, в случае переезда для постоянного проживания за пределы России лицо утратит статус вынужденного переселенца.