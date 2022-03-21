Facebook и Instagram признали экстремистскими

Тверской районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признала Meta экстремистской организацией. Решение вступает в силу немедленно. По суду, блокировка Facebook и Instagram «должна начаться немедленно», WhatsApp блокировка не касается, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее генпрокуратура требовала запретить деятельность Meta и её материалов, сделав исключение для WhatsApp. Прокурор указал, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, а только за использование сервисов людей наказывать не будут.