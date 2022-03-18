В России скупают презервативы: коснулось ли это Сыктывкара

В России стали больше покупать презервативы. Об этом написали в "РБК" со ссылкой на исследования DSM Group. Их аналитики подсчитали, что с 28 февраля по 6 марта 2022 года аптечные продажи презервативов выросли по сравнению с прошлым годом на 17% в упаковках и на 32% в денежном выражении.

Журналист "Pro Город Сыктывкар" узнал в местных аптеках, интим-магазинах, а также у горожан, стали ли жители столицы Коми чаще покупать презервативы на фоне подорожания товаров. Также в аптеках нам рассказали в целом о покупках средств контрацепции в Сыктывкаре.

"С конца февраля ситуация у нас изменилась, поскольку женщины боятся остаться без импортных контрацептивов. Сказать, что приходят и скупают по 10 штук нельзя, но по две, три упаковки берут, чтобы хватило на три месяца вперед. Мужчины при этом за презервативами чаще не приходят. В основном девушки бояться, что уйдут качественные европейские бренды", – рассказала сотрудница аптеки на улице Мира.