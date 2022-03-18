В России скупают презервативы: коснулось ли это Сыктывкара

В России стали больше покупать презервативы. Об этом написали в "РБК" со ссылкой на исследования DSM Group. Их аналитики подсчитали, что с 28 февраля по 6 марта 2022 года аптечные продажи презервативов выросли по сравнению с прошлым годом на 17% в упаковках и на 32% в денежном выражении.
Журналист "Pro Город Сыктывкар" узнал в местных аптеках, интим-магазинах, а также у горожан, стали ли жители столицы Коми чаще покупать презервативы на фоне подорожания товаров. Также в аптеках нам рассказали в целом о покупках средств контрацепции в Сыктывкаре.
"С конца февраля ситуация у нас изменилась, поскольку женщины боятся остаться без импортных контрацептивов. Сказать, что приходят и скупают по 10 штук нельзя, но по две, три упаковки берут, чтобы хватило на три месяца вперед. Мужчины при этом за презервативами чаще не приходят. В основном девушки бояться, что уйдут качественные европейские бренды", – рассказала сотрудница аптеки на улице Мира.
"Какого-то наплыва девушек и мужчин нет. Все, как обычно. Но презервативы, кстати, в нашей аптеке всегда хорошо брали. Да и сильного подорожания тоже не имеется", – объяснил провизор федеральной сети аптек.
"Информация о том, что стали скупать больше контрацептивов – верная. Обращаются преимущественно молодые люди, начиная с конца февраля и начала марта. Самое интересное, что цены не подорожали. Теперь упор покупателями делается на большие пачки. И демографию, видимо, молодежь не повысит (улыбается – прим. ред.)", – сообщил сотрудник региональной сети аптек.
Но вот в интим-магазинах не заметили повышенного спроса на презервативы:
"Контрацептивы у нас всегда покупают хорошо, потому что есть линейка брендов, которые не приобретешь в аптечной сети. Какого-то всплеска в покупках не ощущаем", – объяснили в одном из интим-магазинов.
"Презервативы у нас разных производителей, цены на них не менялись, ажиотажа тоже нет. Все, как обычно", – сообщили в сыктывкарском интим-магазине на Коммунистической улице.
При этом молодые люди не спешат закупаться контрацептивами:
"Покупал месяца два назад. Сейчас я расстался с девушкой, поэтому в ближайшем будущем не собираюсь их вообще использовать", – рассказал 24-летний сыктывкарец.
"Я давно не покупал, еще с начала зимы, не понимаю, почему сейчас должен делать это чаще. Если люди уже в панике начинают все сметать с прилавков, то я не из таких. В куртке на всякий случай, конечно, один ношу", – сообщил молодой человек.
В российском интернет-магазине указано, что цены на одну из самых популярных марок презервативов заморожены. Так 21 ноября 2021 года они стоили 1453 рубля за 36 штук, а 21 марта 2022 года – 1275 рублей. При этом в новогодние праздники их цена достигала 377 рублей.
Скриншот из российского интернет-магазина.