Жителям Коми разрешили не носить маски в поездах

РЖД отменило требование о ношении масок в поездах. Об этом сообщает Российская газета.

Отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах", - говорится в сообщении.