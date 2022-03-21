Жителям Коми разрешили не носить маски в поездах

РЖД отменило требование о ношении масок в поездах. Об этом сообщает Российская газета.
Отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что ограничения начали постепенно снимать из-за стабилизации эпидобстановки в стране. Впрочем, работниками, имеющими контакт с пассажирами, сохраняется, все еще придется носить средства индивидуальной защиты. Вагоны и вокзалы также продолжат дезинфицировать.