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Жителям Коми разрешили не носить маски в поездах

Жителям Коми разрешили не носить маски в поездахФото из архива «Pro Города»

РЖД отменило требование о ношении масок в поездах. Об этом сообщает Российская газета.

Отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ограничения начали постепенно снимать из-за стабилизации эпидобстановки  в стране. Впрочем, работниками, имеющими контакт с пассажирами, сохраняется, все еще придется носить средства индивидуальной защиты. Вагоны и вокзалы также продолжат дезинфицировать.

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