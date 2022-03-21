"Весна – тают пени": АО "Коми энергосбытовая компания" запустила новую акцию

Участником акции "Весна – тают пени" может стать любой потребитель энергоресурсов АО "Коми энергосбытовая компания", ПАО "Т ПЛЮС",ООО "Воркутинские ТЭЦ". Для участия необходимо до 31 мая 2022 года выплатить долги за тепло, горячую воду, электроэнергию. Списание пеней произойдет в счет основного долга в следующем расчетном периоде. Пени, начисленные в судебном порядке, не списываются.

Оплатить счета и долги можно с помощью сервисов компании: через сайт в разделе "Оплатить онлайн" (без регистрации)

в "Личном кабинете"

в мобильном приложении "Мой сбыт"

безналичный формат оплаты без комиссии в офисах компании

в наличной и безналичной форме в отделениях банка, в которых находится офис компании (Центры обслуживания населения). Тем, кто выполнит условия акции компания спишет все ранее начисленные пени. Пени, взысканные в судебном порядке, не списываются.