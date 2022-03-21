Работники лукойл-коми представили свои разработки на международном форуме

С 2000 года конференция собирает в стенах Ухтинского государственного технического университета молодых ученых со всей России и из-за ее пределов. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» является традиционным участником «Севергеоэкотех».

В этом году работники предприятия представили девять разработок, касающихся методов усовершенствования и рационализации производственных процессов. Презентации прошли в различных секциях конференции. Некоторые из этих проектов уже получили высокую оценку по итогам Конкурса молодых работников и специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на лучшую научно-техническую разработку и применяются на производстве.