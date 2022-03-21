Работники лукойл-коми представили свои разработки на международном форуме

В Ухте состоялась ежегодная Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех», участие в которой приняли молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (100-% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).
С 2000 года конференция собирает в стенах Ухтинского государственного технического университета молодых ученых со всей России и из-за ее пределов. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» является традиционным участником «Севергеоэкотех».
В этом году работники предприятия представили девять разработок, касающихся методов усовершенствования и рационализации производственных процессов. Презентации прошли в различных секциях конференции. Некоторые из этих проектов уже получили высокую оценку по итогам Конкурса молодых работников и специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на лучшую научно-техническую разработку и применяются на производстве.
По результатам форума планируется издание сборника материалов, индексируемого в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).