Жители Коми не смогут брать смартфоны в рассрочку и кредит

Продавцы электроники в России начали отказываться от продажи товаров в рассрочку, и даже кредит. Об этом сообщают "Известия".

Причиной такого решения стало повышение ключевой ставки ЦБ, что сделало невозможным использовать рассрочку в качестве стимула из-за подорожания гаджетов. При этом по закону у магазинов нет обязанности продавать товар в кредит или рассрочку.

Так, в кредит и рассрочку больше не торгует монобрендовая сеть Apple re:Store, от рассрочек отказались и в "М. Видео — Эльдорадо".

Рассрочки, которые совместно предоставляли ритейлеры и производители, возможно, не вернутся в магазины электроники ещё несколько лет, не исключает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.