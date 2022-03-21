Жители Коми не смогут брать смартфоны в рассрочку и кредит

Продавцы электроники в России начали отказываться от продажи товаров в рассрочку, и даже кредит. Об этом сообщают "Известия".
Причиной такого решения стало повышение ключевой ставки ЦБ, что сделало невозможным использовать рассрочку в качестве стимула из-за подорожания гаджетов. При этом по закону у магазинов нет обязанности продавать товар в кредит или рассрочку.
Так, в кредит и рассрочку больше не торгует монобрендовая сеть Apple re:Store, от рассрочек отказались и в "М. Видео — Эльдорадо".
Рассрочки, которые совместно предоставляли ритейлеры и производители, возможно, не вернутся в магазины электроники ещё несколько лет, не исключает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Что касается кредитов, то кое-где они сохраняются. Но для розницы это рискованный инструмент. Деньги от банков они получают с некоторой задержкой. Из-за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданное устройство в рублях может уже значительно подорожать", — считает Муртазин.
Он уточнил, что покупать и без того подорожавшую технику в кредит с двухзначной процентной ставкой желающих окажется мало, и услуга будет не слишком популярной.
По словам гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко, ранее примерно 30% техники стоимостью более 50 тыс. рублей покупали в кредит и рассрочку. Теперь её продажи как минимум не будут расти, отмечает он.
Правда, если ставка ЦБ со временем всё-таки снизится, и займы станут доступными, все вернется на круги своя, считает Кравченко.