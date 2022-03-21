В Сыктывкаре водитель автобуса без прав сбил человека прямо на остановке

20 марта в столице Коми произошла авария с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в УГИБДД региона. По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 10.50 в поселке Седкыркещ. 41-летний мужчина за рулем ПАЗика ехал по маршруту №26. На подъезде к автобусной остановке в районе Заводской, 12 он не просчитал маневр и сбил человека прямо на ней.

Пострадавшим оказался 65-летний горожанин. Он получил сотрясение и черепно-мозговую травму, после чего обратился в больницу.