Рак — не приговор: в Коми произошли положительные изменения

Так сегодня считают онкологи во всем мире. В их числе Андрей Галин, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Республики Коми. В декабре были подведены итоги 2021 года по проделанной работе. Уходящий год показал, что в республике произошли положительные изменения в плане лечения и изучения одного из самых грозных заболеваний XXI века.

Прежде всего, нужно отметить, что в этом году произошло усиление онкологической службы республики. Проведено технологическое перевооружение: закуплены эндоскопические аппараты, новый линейный ускоритель, компьютерные томографы. Все это сделано в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». В 2021 г. в ГУ «КРОД» пришли четыре молодых специалиста. Также с этого года диспансер стал участником международной программы «Рак на пяти континентах», которая посвящена изучении рака в мире.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции онкологический диспансер в 2021 году оказывал специализированную медицинскую помощь в полном объеме пациентам со злокачественными новообразованиями. Отделения и поликлиника принимали всех направленных пациентов.

К сожалению, пандемия внесла свои изменения в процессы диагностирования и лечения рака во всей стране. В прошлом году наметилось сокращение количества раковых пациентов. Так, в 2020 г. количество первично выявленных злокачественных новообразований составило около 556 тыс. случаев — это на 13 % меньше по сравнению с 2019 г. ( 640 тыс.) Удельный вес таких пациентов на каждые 100 тысяч населения России сократился с 436 до 379 человек. Но такую динамику нельзя считать положительной. Снижение показателя заболеваемости, в первую очередь, свидетельствует о низкой посещаемости ЛПУ пациентами, которые, во избежание риска заражения COVID-19, откладывали проведение первичного онкоскрининга. Уже в первом полугодии 2021 года российские онкологи фиксируют рост количества случаев первично выявленных злокачественных образований, причем в ряде случаев с уже более серьезным течением заболевания.

Это при том, что одной из ключевых задач современной онкологии является именно ранняя диагностика, которая позволяет существенно повысить успех от консервативного и оперативного лечения. Об этом говорит и статистика двух лет, предшествовавших пандемии коронавируса. Если в 2019 году среди общего числа случаев нововыявленных злокачественных новообразований 57,4% занимали пациенты с первой и второй стадией заболевания, то в 2020 году этот показатель сократился до 56,3%.