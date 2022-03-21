Сыктывкарцам разрешили летать прямыми рейсами в Тунис, Китай, Индонезию и на Бали

Российские авиакомпании смогут летать из столицы Коми сразу в несколько стран. Разрешение на рейсы выдало Федеральное агентство воздушного транспорта, о чем сказано в опубликованном ведомством документе .

Компания «Азур Эйр» получила допуск на рейсы из Сыктывкара в Эйлат (аэропорт Овда, Израиль), в Денпасар (остров Бали в Индонезии), в Акабу (Иордания), в Санью (Китай), в Паттайю (аэропорт Утапао, Таиланд). Частота полетов — один раз в неделю.

Также допуск получила компания «Роял Флайт». Она организует рейсы из столицы Коми в Монастир, остров Джерба и Энфида (Тунис) с частотой два раза в неделю.

Стоит отметить, что допуск не означает, что рейсы будут выполняться. Это лишь право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться в будущем.