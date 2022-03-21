Сыктывкарцам разрешили летать прямыми рейсами в Тунис, Китай, Индонезию и на Бали

Российские авиакомпании смогут летать из столицы Коми сразу в несколько стран. Разрешение на рейсы выдало Федеральное агентство воздушного транспорта, о чем сказано в опубликованном ведомством документе.
Авиакомпании получили допуски на рейсы в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Венесуэлу, Германию, Египет, Израиль, Индонезию, Иорданию, Иран, Казахстан, Катар, Киргизию, Китай, Ливан, Маврикий, Малайзию, Мальдивы, Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Танзанию, Тунис, Турцию, Узбекистан.
Компания «Азур Эйр» получила допуск на рейсы из Сыктывкара в Эйлат (аэропорт Овда, Израиль), в Денпасар (остров Бали в Индонезии), в Акабу (Иордания), в Санью (Китай), в Паттайю (аэропорт Утапао, Таиланд). Частота полетов — один раз в неделю.
Также допуск получила компания «Роял Флайт». Она организует рейсы из столицы Коми в Монастир, остров Джерба и Энфида (Тунис) с частотой два раза в неделю.
Стоит отметить, что допуск не означает, что рейсы будут выполняться. Это лишь право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться в будущем.