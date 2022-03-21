Водолеев ждут сюрпризы, а Скорпионам стоит быть настороже: гороскоп на 21 марта

Овен



С деньгами стоит быть осторожнее – можно потратить куда больше запланированного. Сегодня стоит больше заниматься

творчеством и хобби – это поможет отвлечься от проблем и снять стресс.



Телец



Работайте, не покладая рук. Сегодня у вас будет получаться все, за что вы не примитесь. Не теряйте эту возможность.



Близнецы



Сегодня не лучшее время, чтобы выяснять отношения. С собеседником вы скорее поругаетесь, чем придете к компромиссу.

В этот день стоит просчитывать каждый свой шаг, чтобы не совершить ошибку.



Рак



Постарайтесь держать себя в руках – нечаянно или намеренно вы можете сильно кого-то обидеть. О серьезных решениях,

принятых в этот день, вы скорее всего пожалеете. Поэтому постарайтесь сдвинуть все важные вопросы на другое время.



Лев



Сегодня хорошее время для общения: оно сегодня может открыть для вас неплохие перспективы. Разговаривайте налево и

направо и обязательно заводите новые знакомства.



Дева



Старайтесь больше доверять близким и коллегам – они вас не подведут. С их помощью решать сложные проблемы в этот

день будет легко и просто.



Весы



Не спешите с решениями, лучше возьмите больше времени и взвесьте все «за» и «против». Работу в одиночестве лучше

избегать – вы можете пропустить какие-то мелочи и совершить серьезные ошибки.



Скорпион



Сегодня стоит быть осторожнее – незначительную ошибку вы можете принять за серьезную оплошность и накрутить себя до

нервного срыва. В этот день многие будут просить у вас помощи, но не забывайте о том, что у вас и своих дел

предостаточно.



Козерог



Сегодня уйдите в тень и наблюдайте за происходящим оттуда, не вмешиваясь. Реже разговаривайте, чтобы не сбить

рабочий настрой.



Стрелец



Уделяйте больше времени на общение с близкими, ведь они помогают вам отвлекаться от негативных мыслей, которых в

этот день будет немало.



Водолей



Сегодня вас ждут сюрпризы. Неожиданная, но очень приятная встреча, прибавка к зарплате или продвижение по карьерной

лестнице – это может быть все, что угодно.



Рыбы



Самое время повысить свою самооценку – сегодня вас хвалят и на работе, и дома, да вы и сами чувствуете, что у вас

получается все, за что вы беретесь.