Модель из Коми чуть не вылетела из проекта в новой серии "Холостяка"

В Сети вышла новая серия "Холостяка", которая могла стать решающей для модели из Коми Арины Перевертень. В новой серии появился еще один холостяк, что в новинку для проекта. Теперь девушки будут соревноваться за сердце сразу двух мужчин.

В этой серии Арине снова уделили не так много экранного времени, она просто давала небольшие комментарии по поводу действий и замечаний других участниц проекта.