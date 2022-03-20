Модель из Коми чуть не вылетела из проекта в новой серии "Холостяка"

В Сети вышла новая серия "Холостяка", которая могла стать решающей для модели из Коми Арины Перевертень.
В новой серии появился еще один холостяк, что в новинку для проекта. Теперь девушки будут соревноваться за сердце сразу двух мужчин.
В этой серии Арине снова уделили не так много экранного времени, она просто давала небольшие комментарии по поводу действий и замечаний других участниц проекта.
Однако концовка серии выдалась действительно напряженной. Два холостяка по очереди получали от участниц шоу по одной розе, а в ответ они выбирали, кто останется в проекте. Арина Перевертень отдала свою розу холостяку Александру, однако тот ее не выбрал. Вместо этого в самом конце серии ее выбрал холостяк Димаш и спас ее от вылета с проекта.