В деревне под Сыктывкаром появится мифологический тотем

Всего в тотеме три уровня — первый это верхний мир, верховный бог Ен и птица Рык, которая следит за исполнением законов. Второй, это средний мир, где изображены птицы, человеко-лоси на ящере. Третий, это нижний мир, где обитаю рыбы, ящеры и гады и бог Омоль.

Работа будет называться "Древо Коми мира".