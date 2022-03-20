В деревне под Сыктывкаром появится мифологический тотем

В селе Зеленец появится тотем с образами из мифологии Республики Коми. Его делает мастер по дереву Василий Адамчук.
За основу умелец взял опиленный 7-метровый ствол 40-летней лиственницы, на котором он вырезает историю Коми края. Дизайнеры сделали проект и приступили к выполнению работ.
Всего в тотеме три уровня — первый это верхний мир, верховный бог Ен и птица Рык, которая следит за исполнением законов. Второй, это средний мир, где изображены птицы, человеко-лоси на ящере. Третий, это нижний мир, где обитаю рыбы, ящеры и гады и бог Омоль.
Работа будет называться "Древо Коми мира".