Эксперты предупредили о последствиях использования VPN на смартфоне

— Установка и использование VPN на смартфоне на качество сотовой связи влияния не окажет, так как VPN-соединение использует сотовую сеть в качестве транспорта, и именно она определяет верхнюю границу по качеству. Что касается мобильного интернета... то здесь качество уже может пострадать, — сказал главный архитектор, руководитель проектного офиса и центра компетенции Getmobit Василий Шубин.

Эксперт отметил, что это происходит по причине того, что VPN создает дополнительную "прослойку" в виде накладных расходов по шифрованию трафика и влияния точки выхода в интернет из VPN сети, которая может иметь низкую производительность и более высокие задержки. Эксперт добавил, что при использовании VPN трафик уже не передается по кратчайшему пути между ресурсом и пользователем.