В Коми осужденному пытались передать телефон в пачке сока

17 марта осужденному в Коми пытались передать телефон, который нашли в пачке сока. Об этом сообщает УФСИН по Коми.
Устройства пытались передать при помощи посылки. Сотрудники УФСИН обнаружили, что в пачке сока лежал телефон с батареей и зарядным устройством. А в тюбике для крема были другие комплектующие для телефона — корпус и клавиатура.
Телефон и корпус изъяли, а в отношении жителя, который отправил посылку, составили протокол об административном нарушении. Ему грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.