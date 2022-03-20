В Коми осужденному пытались передать телефон в пачке сока

17 марта осужденному в Коми пытались передать телефон, который нашли в пачке сока. Об этом сообщает УФСИН по Коми.

Устройства пытались передать при помощи посылки. Сотрудники УФСИН обнаружили, что в пачке сока лежал телефон с батареей и зарядным устройством. А в тюбике для крема были другие комплектующие для телефона — корпус и клавиатура.