В Сыктывкаре водитель без прав выехал на встречную полосу и угодил в больницу

В Сыктывкаре водитель без прав не справился с управлением, выехал на встречную полосу и устроил ДТП. Об этом сообщает "Комиинформ".

Как рассказали ведомству в ГИБДД по Коми, 19 марта в 14.11 мужчина 1985 года рождения ехал по улице Комсомольской на Volkswagen Tiguan. Во время поворота на улицу Северную водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai ix35.