В Сыктывкаре водитель без прав выехал на встречную полосу и угодил в больницу

В Сыктывкаре водитель без прав не справился с управлением, выехал на встречную полосу и устроил ДТП. Об этом сообщает "Комиинформ".
Как рассказали ведомству в ГИБДД по Коми, 19 марта в 14.11 мужчина 1985 года рождения ехал по улице Комсомольской на Volkswagen Tiguan. Во время поворота на улицу Северную водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai ix35.
В ДТП водитель "фольксвагена" получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб шейного отдела позвоночника, груди. От более тяжелых травм его спас пристегнутый ремень безопасности. Водителя госпитализировали.
В отношении водителя "фольксвагена" составлены материалы для возбуждения уголовного дела. Санкции статьи 256.1 предусматривают штраф в 300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов с запретами до трех лет, а также лишение свободы до двух лет.