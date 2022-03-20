Метель, гололед и теплота: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Сыктывкаре

Синоптики из Коми ЦГМС рассказали о погоде на следующей неделе в Сыктывкаре.

С 21 по 25 марта циклоны принесут в Сыктывкар теплый и влажный воздух, который будет сопровождаться сильным ветром. Из-за частой смены погоды ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, снежной и ледяной крупы. Иногда они будут влиять на ухудшение видимости до 100-500 метров.