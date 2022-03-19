В Сыктывкар из Германии приехала пони в пальто

Коми республиканский центр экологического образования обзавелся весьма необычным питомцем — пони из Германии. Малышка уже прошла обязательный карантин и теперь ждет гостей.
"У малышки пони Эльзы закончился карантин и теперь вы можете увидеть ее в нашем зоопарке!" – написали на странице Центра.
Центр опубликовал забавный ролик, где «немка» красуется во дворе в красном пальто и охотно тянется к людям.
Эльзу, по сообщению Центра, привезли из Германии через крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Вяземского района Смоленской области в Сыктывкар в конце 2021 года.