В Коми найдено тело жестоко убитого мужчины

По подозрению в убийстве задержан 34-летний знакомый погибшего. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

Пока решается вопрос о заключении подозреваемого под сражу, следствию удалось выяснить, что между мужчинами произошел конфликт. Внезапно 34-летний воркутинец выхватил нож и ударил своего 31-летнего оппонента прямо в грудь. От такой раны мужчина скончался.