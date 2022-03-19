Осужденные в Коми слепили из снега «Медного всадника» и Царь-пушку

Осужденные воплотили в скульптурах известные народные промыслы, предметы, олицетворяющие регионы России, и символы, имеющие глубокие народные корни, говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Коми.

В УФСИН Коми подвели итоги традиционного конкурса снежных скульптур. На суд жюри представили 37 фигур, некоторые вызвали у них изумление и восторг.

Конкурсанты из второго отряда презентовали традиционный русский самовар – символ гостеприимства, русского духа и семейного очага.

Еще один символ России вылепили женщины из третьего отряда: прилегающую территорию украсил самый старинный и узнаваемый музыкальный инструмент.

Восторг жюри вызвали 10 скульптур из снега и льда, подготовленные осужденными ИК-49 в Печоре.

Их объединили по различным темам: «Вперед, к победам» – посвящены Олимпийским играм 2022 года.

"Москва, звонят колокола" – изготовлены Царь-пушка и Царь-колокол.

Две композиции были посвящены Петру I – «На берегах Невы» и "Окно в Европу".

Члены жюри были поражены ночным видом на фигуру "Медный всадник" и невероятным сходством с оригинальным памятником.

Жюри присудило команде ИК-49 победу в этом конкурсе. Исправительное учреждение получит диплом, а активных участников поощрят правами начальников учреждений.