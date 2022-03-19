В Сыктывкаре подозрительный мужчина пытался увести ребенка на глазах у матери

Полиция столицы Коми начала проверку по сообщению о подозрительном мужчине, который следит за детьми. Об этом сообщает "Комиинформ".

Сообщение поступило от жительницы села Выльгорт, которая рассказала, что к ее сыну в школе №7 подошел мужчина:

"Вчера вечером, приехав с работы за ребенком, возле школы я заметила ребенка с подозрительным мужчиной. Я переходила дорогу и окрикнула сына по имени. Мужчина показал ребенку жест молчать, а мне сказал, что наблюдает за ним второй день", - отметила рассказала женщина.

После этого мужчина ушел в сторону реки и скрылся во дворах домов №20 и 34 по улице Кутузова.

Мама ребенка сообщила об инциденте учительнице. После этого участковый полиции по делам несовершеннолетних показывал фотографии подозреваемых, на одной из которых женщина опознала злоумышленника.

Также сообщение о незнакомце появилось в одном из пабликов города: