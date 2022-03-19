В Сыктывкаре подозрительный мужчина пытался увести ребенка на глазах у матери

Полиция столицы Коми начала проверку по сообщению о подозрительном мужчине, который следит за детьми. Об этом сообщает "Комиинформ".
Сообщение поступило от жительницы села Выльгорт, которая рассказала, что к ее сыну в школе №7 подошел мужчина:
"Вчера вечером, приехав с работы за ребенком, возле школы я заметила ребенка с подозрительным мужчиной. Я переходила дорогу и окрикнула сына по имени. Мужчина показал ребенку жест молчать, а мне сказал, что наблюдает за ним второй день", - отметила рассказала женщина.
После этого мужчина ушел в сторону реки и скрылся во дворах домов №20 и 34 по улице Кутузова.
Мама ребенка сообщила об инциденте учительнице. После этого участковый полиции по делам несовершеннолетних показывал фотографии подозреваемых, на одной из которых женщина опознала злоумышленника.
Также сообщение о незнакомце появилось в одном из пабликов города:
"Уважаемые родители. В местечке Париж объявились педофилы. Охотятся на детей начальных классов. Один напал на мальчика из 3 класса. Моего сына возле школы №7 пытался увести мужик лет 25 35. Худощавый, рост 168-170 . Ходит в серой куртке из ткани. Черные штаны, спортивные с белыми полосками в низу", — сказано в сообщении.
В пресс-службе МВД по Республике Коми сообщили, что в правоохранительные органы поступило заявление по случаю в м.Париж.
"По факту заявления проводится проверка, устанавливаются информация и подробности инцидента. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры", - пояснили в полиции.