"Карать на месте": Владимир Уйба высказался о спекулянтах, повысивших цены на продукты

Глава Коми Владимир Уйба призвал власть "карать на месте" спекулянтов, повысивших цены на продукты при отсутствии роста отпускных цен, пишет РИА "Новости".

"Каждый день мне приносят сводки с утра, и каждый день на пустом месте растут цены - просто потому, что кто-то решил использовать ситуацию и поднажиться. У меня просьба в этой ситуации… проявлять просто жесточайшие (меры) и как можно эффективнее и быстрее карать на месте и цены возвращать к исходным", - сказал Уйба на заседании республиканского оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики. Видеозапись опубликована в официальном Telegram-канале Коми.