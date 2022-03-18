"Карать на месте": Владимир Уйба высказался о спекулянтах, повысивших цены на продукты

Глава Коми Владимир Уйба призвал власть "карать на месте" спекулянтов, повысивших цены на продукты при отсутствии роста отпускных цен, пишет РИА "Новости".
"Каждый день мне приносят сводки с утра, и каждый день на пустом месте растут цены - просто потому, что кто-то решил использовать ситуацию и поднажиться. У меня просьба в этой ситуации… проявлять просто жесточайшие (меры) и как можно эффективнее и быстрее карать на месте и цены возвращать к исходным", - сказал Уйба на заседании республиканского оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики. Видеозапись опубликована в официальном Telegram-канале Коми.
"Когда начинаем разбираться, то оказывается, что отпускная цена не меняется и на этот пресловутый сахар, и на гречку, и на медикаменты. Уходит товар или препарат по цене, которая была до 24 февраля, ничего не поменялось, особенно отечественный товар. А дальше начинается игра,… начинаются накрутки. Вот бить просто по рукам… наотмашь. Наши продукты в честь чего вдруг каждый день подрастают (в цене)?… Это чистая спекуляция, чистая нажива", - добавил глава Коми.
Он отметил, что такого же подхода необходимо придерживаться и в сфере лекарственного обеспечения населения.
"Чем мы сейчас будем требовательнее и дисциплинированнее, (чем жестче будем) призывать к дисциплине людей, которые хотят срубить, что называется, по-быстрому, тем более спокойная ситуация будет у нас в регионе и тем более люди будут себя чувствовать защищенными", - заключил Уйба.
Напомним, за минувшую неделю в Коми резко выросла цена на сахар. Он оказался на первых позициях по подорожанию.