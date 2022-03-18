За неделю в Коми взлетела цена на сахар

В Коми резко выросла цена на сахар. Он оказался на первых позициях по подорожанию за минувшую неделю в регионе. Об этом сообщил Комистат.

По данным экспертов, средняя стоимость сахара увеличилась на 6,9%. Вместе с тем дороже стали и крупы. Рис и пшено подросли в цене на 6%. Также изменения цен замечены на говядину и свинину — 2,3-3,6%, а также на творог — 1,6% и молоко — 0,7%.