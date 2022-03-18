За неделю в Коми взлетела цена на сахар

В Коми резко выросла цена на сахар. Он оказался на первых позициях по подорожанию за минувшую неделю в регионе. Об этом сообщил Комистат.
По данным экспертов, средняя стоимость сахара увеличилась на 6,9%. Вместе с тем дороже стали и крупы. Рис и пшено подросли в цене на 6%. Также изменения цен замечены на говядину и свинину — 2,3-3,6%, а также на творог — 1,6% и молоко — 0,7%.
Самый сильный рост цен замечен среди овощей. Так, помидоры стали дороже на 12,8%. Бананы подросли на 5,1%, яблоки – 2,5%. Огурцы при этом стали дешевле на 2,5%, репчатый лук – 1,5%, картофель – 0,8%.
Из непродовольственных товаров выросло в стоимости мыло – на 4,8%. Туалетную бумагу – 4,4%, на зубную пасту –1,8%.