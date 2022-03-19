В одном из городов Коми ввели режим повышенной готовности

В Усинске объявлен режим повышенной готовности. Он начнет действовать с 9 часов утра 19 марта. Об этом сообщает "КП Коми".

Причиной введения режима стал надвигающийся шторм. Решение приняли на внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. В этот день в городе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с порывами до 25-28 м/c.