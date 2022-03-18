В Сыктывкаре прошел митинг-концерт: "Za мир! Za Россию! Za Президента!"

В Сыктывкаре 18 марта на Театральной площади прошел митинг-концерт "Za мир! Za Россию! Za Президента!". Посвящен он был Дню воссоединения Крыма с Россией. Именно 18 марта 2014 года Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали документ о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.
На площади с речью выступили известные политики Республики Коми, артисты и представители общественных организаций. Журналисту "Pro Города" участники митинга рассказали о том, зачем сегодня они пришли на Театральную площадь.
Сергей Будяков, руководитель отделения "Боевого братства" в Республике Коми
Сергей Будяков со своим боевым товарищем. Фото Александра Иваскевича.
"Мы с моим боевым товарищем служили в спецназе военной разведки. Это те подразделения, которые участвовали в добровольном присоединении Крыма к России. Эта территория всегда была исторически русской, а Хрущев в 1964 году решил передать ее Украине, чтобы укрепить свою власть. Наши братья сейчас на Украине выполняют свои боевые задачи. Некоторых из них мы уже потеряли, поэтому посчитали правильным прийти, и тем самым выразить свою гражданскую позицию не только, как жители Коми, но и как ветераны спецподразделений ВДВ и ГРУ", – сказал Сергей Будяков.
Также на мероприятии находилась член Молодежного парламента Коми Мария Прокушева.
Мария Прокушева справа. Фото из личного архива.
"18 марта 2014 года – это значимая дата не только для крымчан, но и для россиян. Я пришла на митинг-концерт, чтобы поддержать нашу армию, которая сейчас защищает мир от нацизма. Украина пыталась всячески насорить Крыму и испортить жизнь местному населению. На полуостров даже воды не поступало. Теперь Крым за восемь лет преодолел все блокады украинского режима. Удалось это сделать ,в том числе благодаря специальной военной операции на Украине. Разблокировали Северо-Крымский канал и теперь жители полуострова смогут получать воду", – рассказала Мария.
С речью выступил и Владимир Уйба.
Владимир Уйба произносит речь. Фото Александра Иваскевича.
"Ровно 8 лет назад жители Крыма и Севастополя приняли самостоятельно, без давления судьбоносное решение и воссоединились с Россией. И что мы видим? За 8 лет Крым расцвел. Сегодня – это процветающая республика со счастливыми лицами. И что за 8 лет принес неонацистский режим для жителей Луганска и Донецка? Разрушения, бомбардировки, обстрелы. Тысячи погибших за это время. Боль, слезы и печаль", – сказал Уйба.
Глава Коми считает, что решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине – правильное.
"Если бы этого не произошло, то сегодня эти неонацисты рвались бы уже к нашим границам и обстрел велся бы по нашим территориям. Это была спланированная операция лживого запада с его псевдокультурой и псевдодемократическими принципами. Сегодня, когда против нас ополчился весь мир, я вам точно могу сказать, что этим нас не испугаешь. Россия – самодостаточная, у нас все есть, и запад уже понимает, что санкции – это не против России, а против их людей и экономик", – заявил Уйба.
Владимир Уйба уверен, что потомки по достоинству оценят решение о проведении специальной военной операции на Украине.
Также на митинг-концерт пришли мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, глава совета города Анна Дю, председатель Госсовета республики Сергей Усачев, почетный гражданин Сыктывкара Владимир Пыстин, председатель "Союза десантников" в Коми Юрий Беляцкий и другие.
Фото Александра Иваскевича.
На сцене выступали известные артисты и коллективы Республики Коми: Виктория Пыстина, Альфия Коротаева, Дмитрий Уляшев, ансамбль народной песни "Зарни Туис", ансамбль "Пламя-21" и другие.
Фото Александра Иваскевича.
Виктория Пыстина. Заслуженная артистка Коми.
Дмитрий Уляшев. Заслуженный артист Коми.
Во время выступления артистов развернули два флага: России и Республики Коми.
Флаг Республики Коми. Фото Александра Иваскевича.
Флаг России. Фото Александра Иваскевича.
По данным МВД, на Театральной площади присутсвовало 450 человек. На митинг-концерте провокаций не было. По всему периметру дежурили добровольцы и сотрудники полиции. На входе установили металлоискатель и досматривали каждого входившего.