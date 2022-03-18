В Сыктывкаре прошел митинг-концерт: "Za мир! Za Россию! Za Президента!"

В Сыктывкаре 18 марта на Театральной площади прошел митинг-концерт "Za мир! Za Россию! Za Президента!". Посвящен он был Дню воссоединения Крыма с Россией. Именно 18 марта 2014 года Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали документ о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

На площади с речью выступили известные политики Республики Коми, артисты и представители общественных организаций. Журналисту "Pro Города" участники митинга рассказали о том, зачем сегодня они пришли на Театральную площадь.

Сергей Будяков, руководитель отделения "Боевого братства" в Республике Коми

Сергей Будяков со своим боевым товарищем. Фото Александра Иваскевича.

"Мы с моим боевым товарищем служили в спецназе военной разведки. Это те подразделения, которые участвовали в добровольном присоединении Крыма к России. Эта территория всегда была исторически русской, а Хрущев в 1964 году решил передать ее Украине, чтобы укрепить свою власть. Наши братья сейчас на Украине выполняют свои боевые задачи. Некоторых из них мы уже потеряли, поэтому посчитали правильным прийти, и тем самым выразить свою гражданскую позицию не только, как жители Коми, но и как ветераны спецподразделений ВДВ и ГРУ", – сказал Сергей Будяков.

Также на мероприятии находилась член Молодежного парламента Коми Мария Прокушева.

Мария Прокушева справа. Фото из личного архива.