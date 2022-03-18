В Сыктывкаре все выходные будут ловить пьяных водителей

В ближайшие выходные, с 18 по 21 марта и с 25 по 28 марта в столице Коми пройдет рейд "Нетрезвый водитель". Об этом рассказали в МВД региона.
21 марта, сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки авто, чтобы пресечь грубые нарушения правил дорожного движения. Главной целью станут пьяные водители и те, кто откажется пройти медосвидетельствование.
Напомним, что за вождение в пьяном виде грозит штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет. За повторную нетрезвую езду или повторный отказ от освидетельствования грозит уже уголовная ответственность.