У Козерогов сорвутся планы, а Львы всех удивят: гороскоп на 19 марта

Приятный и лёгкий день для Овнов. Уже в первой половине дня вы поймёте, что всё идёт по плану и никаких помех вам ожидать не следует. Даже самые сложные дела будут решаться очень легко. Вас ожидает много общения. Коллеги, друзья, новые знакомства, оптимизм и открытый диалог станут универсальным решением всех вопросов.

День, который нужно посвятить родителям и детям. Звёзды сегодня помогают любым проявлениям заботы в семье. Отложите важные дела и поведите время с ребёнком, позвоните родителям или родственникам, с которыми давно не общались. Если есть возможность, лучше их навестить. Ужин в семейном кругу или поход в кино будут как нельзя кстати.

Рак

День, когда Ракам больше времени нужно уделить домашним делам. Именно дома сегодня всё будет радовать. Рабочая обстановка, наоборот, будет крайне напряжённая, и удержать темп вряд ли получится. Не забывайте выделить время на отдых, ведь со свежей головой легче работается.

Близнецы

День, когда в первую очередь звёзды будут требовать от Близнецов честности и порядочности. Прежде чем обмануть или оклеветать кого-то, подумайте, а готовы ли вы к последствиям своего поступка. Прекрасное время для благотворительности, а также если вы хотели завести домашнее животное.

Лев

Некоторые люди сегодня очень удивят своим поведением, будьте готовы к тому, что обстоятельства могут повернуться против вас. Львам придётся искать решение быстро, и для этого нужно посмотреть на всё под другим углом.

Дева

Сегодня многих Дев озаботят вопросы здоровья: обострятся хронические заболевания, некоторые недуги могут дать о себе знать впервые. Лучше максимально снизить активность, провести день в спокойной обстановке, исключить долгие поездки и эмоциональное общение.

Весы

В жизни Весов всё идёт своим чередом. В настоящее время не предвидится больших потрясений. Вам даже может показаться слишком пресной окружающая действительность. В таком случае всегда можно устроить внеплановый праздник, чтобы разбавить серые будни. Проявите смекалку и придумайте, чем себя позабавить.

Стрелец

Сегодня материальный успех ждёт представителей творческих профессий, высока вероятность, что вам выплатят гонорар или выпишут премию. День благоприятен для реализации творческого потенциала у всех Стрельцов. Жизнь заставит проявить фантазию и изобретательность, звёзды благоволят деятелям искусства, которым сегодня должно во всём везти.

Скорпион

Обилие задач обрушится на Скорпионов с самого утра. Вам понадобится проявить чудеса сообразительности и со скоростью света перемещаться в разные места. Всем потребуется ваша помощь. Детям, скорее всего, тоже придётся уделить много времени. Энергия дня очень стремительна и поможет вам всё успеть.

Козерог

Козероги, не полагайтесь исключительно на помощь со стороны. Это не приведёт вас ни к чему хорошему, так как в последний момент ваше предприятие может сорваться. Продумывайте новые проекты до мелочей. Чужой опыт вам может пригодиться. В этот день можно получить травму конечностей, поэтому соблюдайте правила безопасности, особенно в общественных местах.

Водолей

Этот день не обещает Водолеям больших событий и потрясений. Всё пройдёт в обычном режиме. Размеренность позволит приступить к решению задач, которые вы давно откладывали. Это прекрасная возможность закрыть все долги. Звезды не советуют нарушать гармонию рискованными действиями и спонтанными решениями.

Рыбы

Сегодня у Рыб будет один из самых благоприятных и удачных дней. Дела спорятся, родные радуют общением, и вообще всё вокруг складывается наилучшим образом. Подзарядитесь энергией этого дня на будущее, ведь такое бывает нечасто. Сохраняйте оптимизм и будьте приветливы с окружающими людьми. Сегодня у вас может получиться многое из задуманного.