Сыктывкарские рестораны и бары рассказали, когда у них вырастут цены из-за санкций

– Самая большая проблема, с которой мы столкнулись – нехватка сахара. На складах его нет, поэтому приходилось закупаться в магазинах. Нам на неделю нужно около 30 килограммов. Поэтому мы всем коллективом ездили в “Ленту”, брали в руки по три килограмма и по очереди пробивали на кассе. По-другому никак.

Как отметил работник бара, руководство не поддается панике и настроено крайне позитивно. Например, недавно один из сотрудник попросил повышение ставки и ему ее одобрили.

— С апреля все меню подорожает на 20 процентов, мы ходим и предупреждаем каждого гостя. Но при всем этом люди все так же ходят, тратят деньги, едят и пьют, - поделился сыктывкарец.

Сотрудник одного из баров Сыктывкара рассказал, что средний чек, выручка и поток людей из-за последних событий не уменьшились. Несмотря на это, заведение испытывает серьезные проблемы:

Владельцы ресторанов в Сыктывкаре заявляют, что поставщики резко увеличили цены на важные товары, такие как мука, сахар, алкоголь и многое другое. Некоторые местные точки по продаже кофе навынос отменили бонусные карточки и системы лояльности. “Pro Город Сыктывкар” узнал у ресторанов, будут ли подниматься цены на блюда и смогут ли выжить заведения в новых экономических реалиях.

– Буквально через неделю после ввода санкций килограмм листового салата стоил около 400 рублей, сейчас – 1600 рублей. Но цены на салаты в заведении мы держим прежние, - рассказала официантка.

Официантка из одного элитного ресторана города рассказала, как обстоят дела в их заведении. По ее словам, цены увеличили на самые ходовые позиции: мясо и рыба стали дороже на 400 рублей. Но на остальное прайс остался прежним.

В баре заявили, что продолжат работать в прежнем режиме и закрываться не планируют.

Девушка отметила, что они пока не знают о том, как будут работать в будущем. Пока что организация успела купить почти весь алкоголь с базы поставщиков, однако вскоре он может закончиться.

– При этом гостей меньше не стало, а чеки, наоборот, увеличились. Закрываться не собираемся и увольнять кого-то тоже, - заключила официантка.

Столовая

В одной популярной столовой в городе ситуация обстоит совсем плохо – она скоро закроется.

– Цены подняли несущественно, буквально на пять рублей. Но очень не хватает сахара и муки, ее нет даже у поставщиков. В итоге мы приняли решение закрыться. Потому что даже в обычное время столовую очень сложно окупить, а теперь – практически невозможно, – заявила администратор заведения.

Столовая прекратит работать в начале апреля.

Доставка

Специалист по морским деликатесам Екатерина Слепко рассказала, с какими проблемами столкнулись предприниматели из-за санкций.

– Главная проблема, с которой я столкнулась – детский страх за будущее у всех. Подавленность сотрудников, коллег, растерянность производителей. Все как будто забыли, что они взрослые и способны справится с любыми вызовами жизни. Что сила не в получении объективной информации о происходящем, а в человеческом труде – это единственное, что реально и что сработает в любой кризисной обстановке, - отметила Екатерина.

Екатерина Слепко рассказала, что у нее заказов меньше не стало, но сыктывкарцы осторожничают: уменьшился средний чек, стали бережливее.

– И это хорошо! Если раньше почти все хотели заказать много и наесться “от пуза”, то сейчас активно прислушиваются к моим рекомендациям по порции на человека. Едой нужно наслаждаться, а не “утрамбовываться”. Поэтому я радуюсь таким переменам. Они про здоровье, про рациональность и бережливость. Наконец-то, – отметила девушка.

Екатерина заявила, что в ее заведении будет повышение цен. Однако она отметила интересную ситуацию, которая происходит на рынке общепита: региональные продавцы взбунтовались против “бессовестного” повышения цен производителями и стали требовать обоснования каждого рубля.

– Где-то сократили закупки, чтобы показать, что всему есть пределы. А с некоторыми самодурами мы и вовсе прекратили работу. Самый частый аргумент – “у нас Москва все купит” уже не работает. Мы помним историю с такси, когда водителям предлагали высочайшие тарифы, а после, обнулив всех городских операторов, установили свои порядки и копеечные цены. И деваться людям уже было некуда. Так что считать купеческое дело тупым – ошибка. В нынешних условиях мы боремся за каждый рубль.

Екатерина Слепко заявила, что все предприниматели смогут продолжить работать, если ответят себе на вопрос – как через еду можно позаботиться о госте?